Сальдо рассказал о желании жителей Одессы и Николаева войти в состав России

Если бы в Одессе и Николаеве были бы проведены референдумы, их жители проголосовали бы за вхождение в состав России. Об этом РИА Новости заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Он отметил, что на юге Украины всегда жили люди, чувствовавшие себя по культуре, по языку, по истории частью России. Одесса и Николаев являются городами русской славы и русского духа.

По словам Сальдо, нынешняя власть в Киеве и на всей оставшейся территории Украины держится лишь на страхе и силе. Если бы люди получили возможность честно и свободно высказаться, они бы сделали тот же выбор, что и жители Херсонской области и присоединились бы к с России, где есть защита, развитие и будущее.

При этом губернатор Херсонской области подчеркнул, что проведение референдумов в Одесской и Николаевской областях возможно только в случае освобождения этих регионов от власти Киева.

24 сентября депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что Одесса в обозримом будущем будет освобождена и войдет в состав России.

Ранее в Госдуме объяснили появление на брифинге Генштаба карты с Одессой в составе РФ.