На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Сальдо рассказал о желании жителей Одессы и Николаева войти в состав России

Сальдо: жители Одессы и Николаева хотят быть вместе с Россией
true
true
true
close
Andrey Zhernovoy/Shutterstock/FOTODOM

Если бы в Одессе и Николаеве были бы проведены референдумы, их жители проголосовали бы за вхождение в состав России. Об этом РИА Новости заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Он отметил, что на юге Украины всегда жили люди, чувствовавшие себя по культуре, по языку, по истории частью России. Одесса и Николаев являются городами русской славы и русского духа.

По словам Сальдо, нынешняя власть в Киеве и на всей оставшейся территории Украины держится лишь на страхе и силе. Если бы люди получили возможность честно и свободно высказаться, они бы сделали тот же выбор, что и жители Херсонской области и присоединились бы к с России, где есть защита, развитие и будущее.

При этом губернатор Херсонской области подчеркнул, что проведение референдумов в Одесской и Николаевской областях возможно только в случае освобождения этих регионов от власти Киева.

24 сентября депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что Одесса в обозримом будущем будет освобождена и войдет в состав России.

Ранее в Госдуме объяснили появление на брифинге Генштаба карты с Одессой в составе РФ.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами