В Одессе произошел транспортный коллапс из-за ливня

В Одессе из-за сильного ливня остановился почти весь общественный транспорт

Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил в Telegram-канале, что в городе из-за непрекращающегося ливня остановился почти весь общественный транспорт.

По его словам, в Одессе выпала полуторамесячная норма осадков. Все коммунальные службы переведены в усиленный режим работы, развернуты оперативные штабы в районных администрациях и введен в действие план реагирования на чрезвычайные ситуации.

«В связи с усилением непогоды весь общественный электротранспорт остановил свою работу в 17:30. В зонах подтоплений движение легкового транспорта ограничено», — написал мэр.

19 сентября Выборг затопило после ливня. Инфраструктура города не справилась с объемом воды, что привело к выходу из строя канализационной системы и массовым отключениям электроэнергии. Тысячи жителей остались без электричества и уличного освещения.

В начале сентября селевые потоки перекрыли дорогу регионального значения «Агвали — Шаури — Кидеро» в Цунтинском районе Дагестана.

Ранее в Хабаровском крае ветер сорвал крышу дома.