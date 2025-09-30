В Одесской области более 20 тысяч человек остались без света из-за ливней

В Одесской области почти 24 тысячи жителей остались без электричества

Около 24 тысяч жителей Одесской области лишились электроснабжения из-за мощных ливней. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава областной администрации Олег Кипер.

«Временно без света остаются еще 23,7 тыс. потребителей. <...> Самая сложная ситуация в Одессе и Одесском районе», — написал чиновник.

Он добавил, что свет отсутствует в 131 населенном пункте региона.

В ночь на 30 сентября Одесскую область накрыл сильный ливень. По словам мэра города Геннадия Труханова, в административном центре менее чем за сутки выпала 1,5-месячная норма осадков.

24 сентября сообщалось, что освещение перестало работать в Каневе, расположенном в Черкасской области Украины. Это произошло после мобилизации в июле текущего года единственного специалиста коммунального предприятия.

Из заявления городского совета Канева следует, что другой специалист по обслуживанию уличного освещения в коммунальном предприятии пока отсутствует.

