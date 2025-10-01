В России хотят ужесточить правила выдачи полиса ОМС мигрантам

В России планируется ужесточить правила предоставления полиса ОМС трудовым мигрантам и лицам без гражданства – теперь для этого им придется работать не три года, а пять лет. Соответствующий законопроект внесли на рассмотрение в Госдуму. Как отметил в беседе с «Парламентской газетой» глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, это станет для иностранных граждан стимулом трудиться легально и платить страховые взносы.

Согласно документу, медпомощь по ОМС мигранты смогут получать только после получения пятилетнего стажа работы. Исключение предполагается сделать только для высококвалифицированных специалистов. Кроме того, проект уточнит порядок взаимодействия между Соцфондом и ФОМС в плане учета сведений о застрахованных лицах. Так, Соцфонд будет передавать данные о начале и окончании трудовых отношений приезжих иностранцев, достижении стажа.

«Уверен, что установление такого срока будет стимулировать иностранцев активнее интегрироваться в наше общество, чтобы трудиться легально и таким образом платить налоги и страховые взносы», — подчеркнул Леонов.

Кроме того, предлагается внести и другие изменения, не затрагивающие вопрос иностранных граждан. В частности, сотрудникам ФОМС хотят предоставить единовременную субсидию на покупку жилья, воспользоваться этой мерой они смогут один раз за весь период работы в фонде. Медработники также будут получать все стимулирующие выплаты за выявление онкозаболеваний во время профосмотров – на эти цели проект бюджета ФОМС уже предусмотрел средства на ближайшие три года, отмечают авторы законопроекта.

Вместе с тем высших должностных лиц регионов планируется наделить правом принимать решение о реализации фондом ОМС полномочий страховых медорганизаций минимум на три года. По словам Леонова, это позволит сделать систему ОМС более прозрачной и эффективной, так как территориальные фонды будут отвечать за организацию и финансирование медицинской помощи.

Также документ вводит усиление контроля со стороны государства за качеством медуслуг – предполагается, что это поможет оперативно обнаруживать и устранять нарушения, заключил депутат.

Напомним, премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что Федеральный фонд обязательного медицинского страхования в течение ближайших трех лет выделит более 14,5 трлн рублей на оказание бесплатной медицинской помощи гражданам РФ. По его словам, это позволит своевременно предоставлять лечение в рамках программы госгарантий, в том числе необходимые меры поддержки беременным женщинам. Также власти намерены улучшить доступность специализированной помощи, предоставляемой пациентам со сложными и тяжелыми заболеваниями – люди будут получать помощь вне зависимости от места их проживания.

