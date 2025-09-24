На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, сколько фонд ОМС выделит на бесплатную медицину в РФ за три года

Мишустин: фонд ОМС за три года выделит более 14,5 трлн рублей на медпомощь
close
Илья Питалев/РИА «Новости»

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ОМС) в течение ближайших трех лет выделит более 14,5 трлн рублей на оказание бесплатной медицинской помощи гражданам РФ. Об этом сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин, заявление которого опубликовано в Telegram-канале правительства.

По словам председателя кабинета министров, соответствующие траты были внесены в проект бюджета Федерального фонда ОМС.

«Это позволит своевременно предоставлять лечение в рамках программы госгарантий, в том числе необходимые меры поддержки беременным женщинам», — подчеркивается в заявлении.

В нем отмечается, что власти намерены улучшить доступность специализированной помощи, предоставляемой пациентам со сложными и тяжелыми заболеваниями. Люди будут получать помощь вне зависимости от места их проживания.

Кроме того, часть средств будет потрачена на устранение нехватки квалифицированных кадров в сфере здравоохранения. Также фонд направит деньги на финансирование ряда выплат для врачей и других категорий медицинского персонала.

«Все эти шаги — часть большой работы по реализации поставленной президентом цели по повышению продолжительности жизни наших граждан», — подчеркнул Мишустин.

20 сентября глава Всемирной организации здравоохранения в Москве Батыр Бердыклычев рассказал, что к 2030 году в РФ планируется поднять среднюю продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. По словам специалиста, эти цели являются амбициозными, но достижимыми.

Ранее министерство здравоохранения РФ предложило внести изменения в федеральный закон об ОМС.

