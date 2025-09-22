В Госдуме поддержали призыв Собянина навести порядок в системе ОМС

В России необходимо навести порядок в сфере страховой медицины, так как неработающие граждане забирают на себя значительную часть фонда ОМС. Кроме того, приличные средства регионы направляют на лечение мигрантов, что также требует пересмотра действующих правил, заявил 360.ru председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Так он прокомментировал заявление мэра Москвы Сергея Собянина о том, что сегодня столица вносит в фонд ОМС 180 млрд за тех, кто не работает. Он назвал таких граждан «лоботрясами», которые просто так получают бесплатную медицинскую помощь, а в старости – пенсию, и призвал «заняться» этой проблемой. Нилов поддержал его, но напомнил, что такой механизм подразумевает сама система страховой медицины. Главным является страховой принцип, а не прямое государственное финансирование, подчеркнул депутат.

«Поэтому, если идти этим путём, то обязательно возникнет вопрос, зачем нам в принципе нужна страховая медицина при таких подходах», — добавил Нилов.

Тот факт, что регионы направляют большие средства на страхование безработных – это часть предусмотренных Конституцией РФ гарантий. При этом никакой проблемы с подсчётом безработных граждан нет, отметил парламентарий.

Помимо нетрудоустроенных россиян дополнительную нагрузку на бюджет создают мигранты, которые, по идее, обязаны иметь полис ОМС или договор с медицинской организацией, отметил Нилов. Однако, по его словам, зачастую такого полиса приезжие не имеют, и в случае необходимости им оказывают экстренную помощь.

«Если взять в разрезе страны, то это порядка нескольких миллиардов, которые тратят бюджеты субъектов Российской Федерации на оказание экстренной помощи», — заявил депутат.

Он напомнил, что в России несколько лет назад исключили возможность медицинского туризма – теперь для получения медпомощи по ОМС нужно иметь стаж не менее трёх лет, в противном случае оказывается только экстренная помощь. Проблемой депутат назвал тот факт, что очень немногие приобретают полис ДМС, создавая большую нагрузку на бюджеты регионов – в этой сфере, по мнению парламентария, необходимо навести порядок. Однако нельзя просто так лишить граждан РФ медицинской помощи из-за отсутствия работы, хотя эту проблему важно подробно рассмотреть, заключил депутат.

Напомним, Собянин посетовал, что сегодня граждане итак должны делать взносы за пенсионеров, студентов, учащихся и многодетных мам, которые ухаживают за детьми, но при этом в стране много тех, кто не трудится и даже не подал заявление о соцподдержке. На таких людей уходят сотни миллиардов, констатировал он, призвав начать решать этот вопрос.

Ранее Минздрав предложил внести изменения в закон об ОМС.