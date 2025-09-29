В Германии фотокорреспонденты устраивали поджоги, чтобы продавать материалы в СМИ

В Германии фотожурналисты устраивали поджоги, чтобы продавать материалы в СМИ, пишет BILD.

В немецком городе Рагун загорелось пустующее здание старого вокзала. Пожар удалось потушить, однако ущерб превысил €10 тысяч, а движение поездов пришлось приостановить на несколько часов. Неподалеку полиция задержала двух мужчин.

По данным правоохранительных органов, они подозреваются не только в этом возгорании, но и еще в двенадцати поджогах. При обысках в их квартирах были изъяты улики, а суд выдал ордера на арест. Сейчас оба находятся в следственном изоляторе.

Как сообщила прокурор Александра Йиршик, фигурантам вменяют поджоги лесных массивов и зданий, в том числе на территории Дибицгер-Буша и в Вольфене. Хотя непосредственной угрозы для людей не было, общий ущерб оценивается в семизначную сумму.

Сообщается, что оба подозреваемых ранее работали как фотокорреспонденты: они регулярно первыми появлялись на местах происшествий, снимали пожары и продавали материалы в СМИ. Теперь же их самих подозревают в организации катастроф, которые они же и освещали.

Если суд докажет их вину, им грозит до десяти лет лишения свободы.

