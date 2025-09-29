На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Германии фотокорреспонденты устраивали поджоги, чтобы продавать материалы в СМИ

BILD: 2 фотокорреспондента в Германии устраивали поджоги и продавали фото в СМИ
true
true
true
close
SShank/Shutterstock/FOTODOM

В Германии фотожурналисты устраивали поджоги, чтобы продавать материалы в СМИ, пишет BILD.

В немецком городе Рагун загорелось пустующее здание старого вокзала. Пожар удалось потушить, однако ущерб превысил €10 тысяч, а движение поездов пришлось приостановить на несколько часов. Неподалеку полиция задержала двух мужчин.

По данным правоохранительных органов, они подозреваются не только в этом возгорании, но и еще в двенадцати поджогах. При обысках в их квартирах были изъяты улики, а суд выдал ордера на арест. Сейчас оба находятся в следственном изоляторе.

Как сообщила прокурор Александра Йиршик, фигурантам вменяют поджоги лесных массивов и зданий, в том числе на территории Дибицгер-Буша и в Вольфене. Хотя непосредственной угрозы для людей не было, общий ущерб оценивается в семизначную сумму.

Сообщается, что оба подозреваемых ранее работали как фотокорреспонденты: они регулярно первыми появлялись на местах происшествий, снимали пожары и продавали материалы в СМИ. Теперь же их самих подозревают в организации катастроф, которые они же и освещали.

Если суд докажет их вину, им грозит до десяти лет лишения свободы.

ранее американка подожгла матрас, на котором спала ее сестра.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами