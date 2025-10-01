Полиция в Мюнхене нашла ловушки в доме, где произошел взрыв

Полиция нашла мины-ловушки в доме в Мюнхене, где был взрыв

Правоохранители обнаружили мины-ловушки в жилом доме в Мюнхене, где произошел взрыв. Об этом сообщает местная полиция в социальной сети X.

Отмечается, что для обезвреживания мин были привлечены специальные силы.

Трагедия случилась на улице Лерхенауэр-штрассе на севере Мюнхена. Полиция оцепила территорию и посоветовала жителям и водителям избегать этого района или объезжать его. При этом главный инспектор полиции Томас Шельсхорн сообщил изданию, что опасности для населения нет.

Издание Bild сообщило, что взрыв в доме устроил мужчина. Он предположительно заминировал родительский дом взрывными устройствами, затем поджег его.

В правоохранительных органах сообщили, что найденный пострадавший скончался. Еще один человек пропал без вести, от него не исходит никакой опасности.

Ранее в Германии фотокорреспонденты устраивали поджоги, чтобы продавать материалы в СМИ.