Полиция рассказала об обстановке в Мюнхене после взрыва в доме

t-online: полиция сообщила об отсутствии опасности для населения в Мюнхене
IMAGO/Revierfoto/IMAGO/Revierfoto/Global Look Press

Полиция Мюнхена сообщила, что на данный момент признаков опасности для населения после взрыва в жилом доме нет. Об этом представитель полиции сообщил порталу t-online.

По данным полиции, в жилом доме произошел пожар. Также сгорели два припаркованных перед домом автомобиля, они уже потушены.

Также немецкая полиция сообщила, что обнаружила мины-ловушки в доме, где произошел взрыв.

Трагедия случилась на улице Лерхенауэр-штрассе на севере Мюнхена. Полиция оцепила территорию и посоветовала жителям и водителям избегать этого района или объезжать его. При этом главный инспектор полиции Томас Шельсхорн сообщил изданию, что опасности для населения нет.

Издание Bild сообщило, что взрыв в доме устроил мужчина. Он, предположительно, заминировал родительский дом взрывными устройствами, а затем поджег его.

Ранее стало известно, что в Германии фотокорреспонденты устраивали поджоги, чтобы продавать материалы в СМИ.

