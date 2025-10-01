На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Аэропорт в Оренбурге возобновил работу

Росавиация: аэропорт Оренбурга возобновил прием и отправку самолетов
true
true
true
close
Jaromir Chalabala/Shutterstock/FOTODOM

Аэропорт в Оренбурге возобновил прием и отправку самолетов. Об этом в своем Telegram-канале написал пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

«Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов», — подчеркнул он.

В заявлении отмечается, что в период действия ограничений один самолет «ушел» на запасной аэродром.

Оренбургский аэропорт приостановил работу примерно в 8:29 мск. Воздушная гавань не принимала и не отправляла самолеты около трех часов.

26 сентября в аэропорту Кольцово, расположенном в Екатеринбурге, пассажиры авиакомпании Azur Air устроили бунт из-за задержки рейса в турецкий город Анталью. По данным уральского новостного портала E1, изначально отправку самолета задержали на 16 часов. Впоследствии ее снова отложили. В результате пассажиры потеряли более суток отдыха. СМИ опубликовали кадры из аэропорта, на которых можно было увидеть, как толпа обступила представителя авиакомпании Azur Air и начала скандировать слово «самолет».

Ранее в аэропорту под Амстердамом из-за дрона закрыли взлетно-посадочную полосу.

