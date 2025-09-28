На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Под Амстердамом исчезнувший БПЛА остановил работу аэропорта

В аэропорту под Амстердамом из-за дрона закрыли взлетно-посадочную полосу
close
Кадр из видео/Telegram/@MackAttack XRP

В аэропорту Схипхол под Амстердамом взлетно-посадочную полосу закрывали на 45 минут из-за дрона. Об этом сообщает Het Nieuwsblad.

Газета пишет, что полицейским не удалось обнаружить беспилотник и его оператора.

В Королевской военной полиции Нидерландов отметили, что это был «небольшой летающий объект», возможно, любительский дрон. Воздушному движению ничто не угрожало, и инцидент не привел к серьезным сбоям.

Накануне в центральной части Норвегии у военной авиабазы Эрланд тоже заметили беспилотники. БПЛА видели вооруженные силы королевства и правоохранители. Они следили за движением дронов в течение 2,5 часов. К югу от взлетно-посадочной полосы заметили силуэты и световые сигналы, соответствующие дронам. То же самое произошло и к северу от взлетно-посадочной полосы военной авиабазы.

Ранее Россия обвинила Украину в подготовке провокации с дронами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами