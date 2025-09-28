Под Амстердамом исчезнувший БПЛА остановил работу аэропорта

В аэропорту Схипхол под Амстердамом взлетно-посадочную полосу закрывали на 45 минут из-за дрона. Об этом сообщает Het Nieuwsblad.

Газета пишет, что полицейским не удалось обнаружить беспилотник и его оператора.

В Королевской военной полиции Нидерландов отметили, что это был «небольшой летающий объект», возможно, любительский дрон. Воздушному движению ничто не угрожало, и инцидент не привел к серьезным сбоям.

Накануне в центральной части Норвегии у военной авиабазы Эрланд тоже заметили беспилотники. БПЛА видели вооруженные силы королевства и правоохранители. Они следили за движением дронов в течение 2,5 часов. К югу от взлетно-посадочной полосы заметили силуэты и световые сигналы, соответствующие дронам. То же самое произошло и к северу от взлетно-посадочной полосы военной авиабазы.

Ранее Россия обвинила Украину в подготовке провокации с дронами.