В аэропорту Оренбурга ввели ограничения на прием и отправку самолетов

Аэропорт в Оренбурге приостановил работу на неопределенное время. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в заявлении.

В нем подчеркивается, что данное решение было принято с целью обеспечения безопасности полетов.

Рано утром 1 октября в аэропорту Гагарин, расположенном в Саратове, также ввели временные ограничения на прием и отправку самолетов. Ночью работу приостановила воздушная гавань в Волгограде. В настоящее время оба аэропорта функционируют в штатном режиме.

Как рассказали в министерстве обороны РФ, в ночь на 1 октября над регионами страны перехватили и уничтожили 20 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Восемь из них сбили в Белгородской области, еще столько же — в Ростовской области. В Саратовской области ликвидировали три дрона, в Воронежской области — один. В военном ведомстве уточнили, что Вооруженные силы Украины использовали для атак БПЛА самолетного типа.

Ранее в аэропорту Екатеринбурга пассажиры устроили бунт из-за задержки рейса в Анталью.