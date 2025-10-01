На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно о еще одной женщине, предположительно, отравившейся суррогатом в Ленобласти

РЕН ТВ: в Ленобласти еще один человек мог пострадать из-за суррогатного алкоголя
close
Depositphotos

В Ленобласти еще один человек попал в больницу после употребления суррогатного алкоголя. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По словам собеседника, женщину обнаружили в ее квартире в Сланцах. Состояние пострадавшей оценили как тяжелое, ее госпитализировали.

Как рассказал муж пациентки, его супруга принимала антидепрессанты и пила много спиртных напитков.

О массовом отравлении людей в Сланцах стало известно на прошлой неделе. Всего после употребления спиртным пострадали 33 человека, из них 22 не выжили.

В рамках возбужденного уголовного дела сотрудники правоохранительных органов задержали 14 человек, часть из них уже арестовали на два месяца. Среди них – 78-летний житель Ленобласти.

Сообщалось, что он уже привлекался к ответственности за продажу суррогата, но в тот момент отделался штрафом. Как рассказали соседи, мужчина продавал алкоголь по ценам ниже, чем в магазинах, некоторым клиентам разрешал платить позже.

Ранее отец и дочь из Петербурга оказались в больнице, поев собранных в лесу грибов.

