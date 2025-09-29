Число жертв отравления самогоном в Ленобласти увеличилось

В Ленинградской области число погибших от отравления суррогатным алкоголем возросло до 33 человек. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным источника канала, 22 человека скончались в Сланцевском районе, семеро — в Волосовском, еще двое — в Приозерском. По одному летальному исходу зафиксировано в Тосненском и Гатчинском районах.

На прошлой неделе в рамках расследования дела о распространении смертельно опасного алкоголя задержали 14 человек, трое из которых арестованы на два месяца. Трагедия уже вошла в десятку крупнейших случаев массового отравления спиртным в современной истории России.

Правоохранители после трагедии задержали 78-летнего жителя Ленобласти и 60-летнего педагога. Первый уже привлекался к ответственности за незаконную продажу алкоголя, но тогда он получил только штраф. По словам соседей, стоимость суррогата была ниже, чем в официальных точках, многие брали у него алкоголь, но платили позже.

Ранее у одного из отравившихся алкоголем нашли записку с именем самогонщика.