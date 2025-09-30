В Ленобласти арестовали десятого фигуранта дела об отравлении суррогатом

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал десятого обвиняемого по делу о распространении алкогольного суррогата в Ленобласти. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры региона.

«Согласившись с позицией прокурора, Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу», — сказано в сообщении.

Незадолго до этого прокуратура Ленинградской области поддержала ходатайство следствия об аресте 52-летнего жителя Санкт-Петербурга. По данным следствия, он совместно с другими лицами незаконно приобрел спиртосодержащую продукцию на складе временного хранения в поселке Трубников Бор Тосненского района. Затем товар был передан третьим лицам и распространялся в Сланцевском и Волосовском районах.

На прошлой неделе в рамках расследования дела о распространении опасного алкоголя задержали 14 человек. Трагедия уже вошла в десятку крупнейших случаев массового отравления спиртным в современной истории России.

Правоохранители после трагедии задержали 78-летнего жителя Ленобласти и 60-летнего педагога. Первый уже привлекался к ответственности за незаконную продажу алкоголя, но тогда он получил только штраф. По словам соседей, стоимость суррогата была ниже, чем в официальных точках, многие брали у него алкоголь, но платили позже.

Ранее число жертв отравления самогоном в Ленобласти достигло 33 человек.