Отец и дочь из Петербурга оказались в больнице, поев собранных в лесу грибов

В Петербурге грибники отравились собранными в соседнем регионе грибами
Krasula/Shutterstock/FOTODOM

Отец и дочь из Петербурга попали в больницу после употребления грибов. Об этом сообщает «Mash на Мойке».

Чтобы собрать грибы, семья отправилась в Новгородскую область, в лес недалеко от деревни Полищи.

«Там же они попробовали рядовки, а через несколько дней уже дома обжарили новую партию», – сообщается в публикации.

Сначала недомогание почувствовала девушка, она жаловалась на тошноту. Прибывшие на место медики сделали укол, но госпитализировать не стали. Позже состояние ухудшилось, и пациентку направили в НИИ имени Джанелидзе.

Затем самочувствие ухудшилось у отца. Сначала он предполагал, что у дочери проблемы со здоровьем не из-за грибов, но позже ему вызвали медиков, которые промыли ему желудок и направили в больницу. Обоих пациентов отправили домой уже на следующий день.

До этого в Тверской области супругов не спасли после употребления грибов, которые они сами законсервировали. Причиной отравления стало ядовитое вещество. У мужчины и женщины остались дети.

Ранее ошибка матери в чтении рецепта на антибиотики едва не стоила годовалому ребенку жизни.

