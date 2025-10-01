В Гидрометцентре рассказали о прогнозируемой в октябре погоде

Температура воздуха в четырех федеральных округах России в октябре будет выше климатической нормы. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Он отметил, что среднемесячная высокая температура ожидается в Северо-Западном, Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. В частности, погода будет теплой в Мурманской, Архангельской и Амурской областях, Карелии, Коми, ЯНАО, ХМАО, на Таймыре, в Приморском крае и на юге Хабаровского. На остальной территории страны температура воздуха в октябре будет близка к норме.

Вильфанд уточнил, что в октябре практически на всей европейской части РФ ожидается незначительное количество осадков. Дефицит влаги прогнозируется на юге Северо-Западного и Уральского федеральных округов и на всей территории Центрального, Южного, Северо-Кавказского, Приволжского федеральных округов. Кроме того, мало осадков будет на севере Якутии и на Камчатке. Наоборот, избыток осадков прогнозируется на севере Урала, Чукотке, в Хабаровском крае и Амурской области.

30 сентября сообщалось, что в Москве уже третьи сутки подряд сохраняется экстремально высокое атмосферное давление.

