Синоптик объяснил, почему во всей европейской России температура ниже нормы

На всей европейской части России температура ниже нормы из-за влияния холодных воздушных масс, заявил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Синоптик уточнил, что они будут двигаться с севера, северо-запада и северо-востока.

«Это нечасто встречающийся процесс на такой большой территории», — отметил Вильфанд.

Метеоролог уточнил, что в Приволжском федеральном округе ночная температура везде будет отрицательной, а столбик термометра покажет -5-8°C. В Южном федеральном округе температура будет колебаться в диапазоне -2-4°C. Аналогичные погодные условия ожидаются в Северо-Западном федеральном округе на Урале, где уже выпал снег и низкие температуры фиксируются даже в дневное время.

В прошлые выходные Вильфанд рассказал, что около 10% России покрыто снегом. Он уже лежит на севере Сибирского федерального округа. В частности на Таймыре сформировался не временный снежный покров, а устойчивый, его высота составляет от 4 до 10 см. А на северо-западе Якутии снег пролежит до конца сентября.

Ранее почти 30 человек застряли в пабе из-за снегопада.