Синоптик назвал экстремально высоким давление в Москве

В Москве уже третьи сутки подряд сохраняется экстремально высокое атмосферное давление, рассказал в беседе с ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он напомнил, что максимальное давление составляло 763,5 мм рт. ст., и добавил, что к настоящему моменту показатель достиг 764,1 мм рт. ст.

«Так что третий день подряд в столице отмечается экстремально высокое давление», — сказал синоптик.

По его словам, высокое давление является следствием антициклона, проходящего рядом с Москвой. Он постепенно уходит в восточном направлении — к Западной Сибири, и вскоре будет влиять на погоду в этом регионе, подытожил Вильфанд.

При этом руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявлял, что высокое атмосферное давление в Москве и Подмосковье продержится практически до конца текущей недели. По его словам, ночная температура воздуха в Москве составит +1...+3°C. Днем ожидается около +10°C.

