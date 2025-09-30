На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Кипр приостановил прием заявок на визу в России

Консульства Кипра с 10 сентября приостановили прием заявок на визу в России
close
Reuters

Консульства Кипра в РФ со вторника, 30 сентября, приостановили прием заявлений на получение виз. Об этом сообщили на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным АТОР, прием заявлений приостановили консульства в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Екатеринбурге. Подобные меры были приняты по техническим причинам и связаны с подготовкой к изменениям в визовой системе Кипра.

Приостановка приема заявлений связана с двумя причинами: запуск в Европейском союзе (ЕС) новой системы въезда/выезда с 12 октября, а также подготовка Кипра к вступлению в Шенгенскую зону. Ожидается, что консульства страны возобновят работу с 6 октября.

«Однако появится важное новшество: помимо стандартного пакета документов, у заявителей будут собираться биометрические данные. Отпечатки пальцев и фото туристов будут делаться при подаче заявлений. <...> Для детей в возрасте до 12 лет сдача отпечатков пальцев не потребуется», — говорится в сообщении дипмиссии Кипра.

В июне директор департамента Минэкономразвития Никита Кондратьев сообщил, что Россия собирается в 2025 году отменить визовый режим с Мьянмой, Иорданией и Бахрейном.

Ранее в России резко вырос спрос на поездки в Китай.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами