Кипр приостановил прием заявок на визу в России

Консульства Кипра с 10 сентября приостановили прием заявок на визу в России

Консульства Кипра в РФ со вторника, 30 сентября, приостановили прием заявлений на получение виз. Об этом сообщили на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным АТОР, прием заявлений приостановили консульства в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Екатеринбурге. Подобные меры были приняты по техническим причинам и связаны с подготовкой к изменениям в визовой системе Кипра.

Приостановка приема заявлений связана с двумя причинами: запуск в Европейском союзе (ЕС) новой системы въезда/выезда с 12 октября, а также подготовка Кипра к вступлению в Шенгенскую зону. Ожидается, что консульства страны возобновят работу с 6 октября.

«Однако появится важное новшество: помимо стандартного пакета документов, у заявителей будут собираться биометрические данные. Отпечатки пальцев и фото туристов будут делаться при подаче заявлений. <...> Для детей в возрасте до 12 лет сдача отпечатков пальцев не потребуется», — говорится в сообщении дипмиссии Кипра.

В июне директор департамента Минэкономразвития Никита Кондратьев сообщил, что Россия собирается в 2025 году отменить визовый режим с Мьянмой, Иорданией и Бахрейном.

Ранее в России резко вырос спрос на поездки в Китай.