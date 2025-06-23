Россия собирается отменить визы сразу с тремя странами

Россия планирует отменить визы с Мьянмой, Иорданией и Бахрейном в 2025 году

Россия собирается в 2025 году отменить визовый режим с Мьянмой, Иорданией и Бахрейном. Об этом в интервью ТАСС на ПМЭФ сообщил директор департамента Минэкономразвития Никита Кондратьев.

По его словам, проект соглашения с Мьянмой почти готов, и стороны уже приняли соответствующие решения на правительственном уровне. Ожидается, что договор будет подписан на Восточном экономическом форуме.

Он добавил, что ведется активная работа над соглашениями с Иорданией и Бахрейном. Кроме того, Россия рассматривает возможность безвизового режима с Саудовской Аравией и Малайзией, что может увеличить туристический поток из этих стран в два-три раза.

По состоянию на июнь 2025 года российские граждане могут посещать без визы 125 стран и территорий. Это включает 79 стран, с которыми установлены безвизовые соглашения, и 46 стран, предоставляющих возможность получения визы по прибытии или через электронную визу.

Среди стран, с которыми Россия имеет безвизовый режим, — Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Туркменистан, Южная Корея, Израиль, Турция, Таиланд, Куба, Бразилия, Аргентина, Египет, Южноафриканская Республика, Сейшелы, Фиджи, Непал, Малайзия и другие.

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