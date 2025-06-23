На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россия собирается отменить визы сразу с тремя странами

Россия планирует отменить визы с Мьянмой, Иорданией и Бахрейном в 2025 году
close
Depositphotos

Россия собирается в 2025 году отменить визовый режим с Мьянмой, Иорданией и Бахрейном. Об этом в интервью ТАСС на ПМЭФ сообщил директор департамента Минэкономразвития Никита Кондратьев.

По его словам, проект соглашения с Мьянмой почти готов, и стороны уже приняли соответствующие решения на правительственном уровне. Ожидается, что договор будет подписан на Восточном экономическом форуме.

Он добавил, что ведется активная работа над соглашениями с Иорданией и Бахрейном. Кроме того, Россия рассматривает возможность безвизового режима с Саудовской Аравией и Малайзией, что может увеличить туристический поток из этих стран в два-три раза.

По состоянию на июнь 2025 года российские граждане могут посещать без визы 125 стран и территорий. Это включает 79 стран, с которыми установлены безвизовые соглашения, и 46 стран, предоставляющих возможность получения визы по прибытии или через электронную визу.

Среди стран, с которыми Россия имеет безвизовый режим, — Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Туркменистан, Южная Корея, Израиль, Турция, Таиланд, Куба, Бразилия, Аргентина, Египет, Южноафриканская Республика, Сейшелы, Фиджи, Непал, Малайзия и другие.

Ранее турэксперты объяснили, почему россияне стали массово ездить в Китай.

Все новости на тему:
ПМЭФ – 2025
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами