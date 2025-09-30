На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В деле о хищениях в минобрнауки Ингушетии появился новый фигурант

СК: задержан еще один фигурант дела о хищениях в минобрнауки Ингушетии
СУ СК РФ по Республике Ингушетия

В Ингушетии силовики задержали местного жителя, который стал новым фигурантом дела о хищениях в министерстве образования и науки республики. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Следственный комитет РФ.

«Один из подозреваемых задержан <...>, в ближайшее время ему планируется предъявить обвинение, кроме того, в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Также по делу в качестве подозреваемых проходят две женщины, одну из которых суд отпустил под подписку о невыезде, а второй избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Следствие считает, что в 2022-2023 годах сговорившиеся сотрудники минобрнауки, центра обработки информации, школы — детского сада № 1 в Магасе и школы № 3 в Плиево заключали с жителями Ингушетии фиктивные договоры по подготовке и проведению ГИА и обработке экзаменационных работ. На деле никакие работы не выполнялись.

Таким образом злоумышленники заполучили более 10 млн рублей.

30 июля 2025 года сообщалось о задержании чиновницы минобрнауки Ингушетии. В здании ведомства и по месту жительства подозреваемой прошли обыски.

Ранее бывший депутат думы Курской области признался в растрате более 80 млн рублей.

