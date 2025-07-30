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В Ингушетии задержали чиновницу Минобрнауки по подозрению в хищении

В Ингушетии силовики задержали чиновницу Минобрнауки по подозрению в хищении

В Ингушетии сотрудники правоохранительных задержали представительницу министерства образования и науки республики по подозрению в мошенничестве в крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями в рамках уголовного дела. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по региону.

Там заявили, что в ближайшее время задержанной будет предъявлено обвинение. В суд будет направлено ходатайство об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу.

В СК также рассказали, 30 июля следователи при поддержке СОБР «Эрзи» Управления Росгвардии по Ингушетии провели обыски в минобрнауки республики и по месту жительства подозреваемой. Правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильные устройства и документацию. В настоящее время допрашиваются свидетели, выполняются иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Кроме того, устанавливаются другие лица, причастные к совершению преступления.

В июле экс-главу Ашинского района Челябинской области Виктора Чистякова приговорили к семи годам и шести месяцам заключения по делу о взятке в крупном размере.

Ранее сообщалось, что экс-чиновник Минсельхоза РФ, обвиняемый в хищении более 2 млрд рублей, 12 лет скрывался по поддельным документам.

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