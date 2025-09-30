На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, почему отравителю летчиков в Армавире ужесточили приговор до пожизненного

Суд согласился с тем, что пытавшийся отравить летчиков в Армавире неисправим
Владимир Рогов/Telegram

При вынесении решения об изменении приговора россиянину Егору Семенову, который в 2023 году пытался отравить летчиков в Армавире, суд согласился с доводом прокуратуры о том, что мужчина не подлежит исправлению. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

В ходе заседания представители надзорного ведомства привели несколько аргументов в пользу того, что Семенова необходимо приговорить к пожизненному заключению. Они напомнили, что мужчина добровольно сотрудничал со Службой безопасности Украины (СБУ), сам придумывал «акции», а при попытке отравления снимал происходящее на телефон и отпускал циничные комментарии по типу «кайфую, наблюдая, как они травятся».

По мнению прокуратуры, такой человек — неисправим и опасен для общества. Апелляционный военный суд с доводами ведомства согласился.

30 сентября инстанция ужесточила приговор Семенову: вместо 27 лет лишения свободы ему определили пожизненное заключение в колонии особого режима.

В феврале 2023 года Семенов, выступавший против проведения СВО, связался с украинскими спецслужбами и согласился сотрудничать. Ему присвоили псевдоним »№35» и поручили организовать отравление более 70 офицеров ПВО во время празднования 20-летия выпуска Армавирского авиационного училища.

Для реализации задуманного он приобрел алкоголь, торт и изготовил токсичное вещество, после чего доставил отравленные продукты в ресторан, где должно было пройти торжество. Однако подарки вызвали подозрения, их передали правоохранительным органам, а экспертиза показала наличие яда.

Ранее в СПЧ раскритиковали идею о спецтюрьме для террористов.

