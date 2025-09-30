В СПЧ раскритиковали идею ЛДПР о спецтюрьме для террористов

Член Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Ева Меркачева в разговоре с «Газетой.Ru» назвала неоднозначной идею партии ЛДПР создать в России спецтюрьмы для террористов и экстремистов. Она отметила, что многие россияне, признанные экстремистами по политическим статьям, не представляют угрозу безопасности страны.

«На самом деле неоднозначная инициатива, потому что есть как плюсы, так и минусы. Если мы говорим про минусы, то, если собрать всех в одном месте, они могут затеять что-то совсем недоброе. С другой стороны, если там будет особая охрана, особые условия, и каждый будет под особым надзором, такие случаи удастся предотвратить. Но, наверное, один из самых больших вопросов — это соседство террористов и экстремистов. У нас есть разные террористы. Речь идет о тех, кто внесен в перечень экстремистов и террористов наряду с теми, кто, например, напал на «Крокус», кто совершал теракты, где погибли люди. Есть [режиссер Евгения] Беркович, есть [драматург Светлана] Петрийчук (их признали виновными в оправдании терроризма за спектакль «Финист ясный сокол» — «Газета.Ru»), есть другие. И помещение их в подобную колонию, в отрыве от друзей, от семьи — это будет, на мой взгляд, совершенно бесчеловечная история, потому что как раз они никакой угрозы не представляют», — сказала Меркачева.

До этого «Газете.Ru» стало известно, что депутаты от партии ЛДПР обратились к зампреду Совбеза РФ Дмитрию Медведеву с инициативой о создании в России специальных тюрем за полярным кругом только для террористов и экстремистов. По мнению депутатов, только изоляция таких людей в одном месте поможет избежать распространения идей экстремистской направленности среди других заключенных, а также позволит обеспечить национальную безопасность страны.

В документе указано, что с учетом событий лета прошлого года, когда заключенные взяли в заложники сотрудников СИЗО в Ростове-на-Дону и в Вологодской области, депутаты предложили правительству и Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) создать специальные тюрьмы для «лиц, занимающихся террористической деятельностью». Однако ФСИН не поддержала предложение, сославшись на то, что «строительство новых объектов капитального строительства в настоящее время не представляется возможным».

