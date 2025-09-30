На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Суд приговорил к пожизненному мужчину, готовившего отравление выпускников училища

Пытавшемуся отравить летчиков в Армавире сменили 27-летний срок на пожизненный
true
true
true
close
Владимир Рогов/Telegram

Апелляционный военный суд ужесточил приговор уроженцу Мелитополя Егору Семенову, обвиненному в подготовке теракта в Армавире. Об этом сообщила Генпрокуратура.

Мужчине назначили наказание в виде пожизненного лишения свободы.

В апреле Южный окружной военный суд приговорил Семенова к 27 годам заключения за государственную измену и попытку теракта с использованием отравляющих веществ. Однако после рассмотрения представления прокуратуры Краснодарского края приговор был изменен.

Следствие установило, что в феврале 2023 года Семенов, выступавший против проведения спецоперации, связался с украинскими спецслужбами и согласился сотрудничать. Ему присвоили псевдоним «№ 35» и поручили организовать отравление более 70 офицеров ПВО во время празднования 20-летия выпуска Армавирского авиационного училища.

Для реализации задуманного он приобрел алкоголь, торт и изготовил токсичное вещество, после чего доставил отравленные продукты в ресторан, где должно было пройти торжество. Однако подарки вызвали подозрения, их передали правоохранительным органам, а экспертиза показала наличие яда.

За выполнение задания Семенову обещали 400 тысяч рублей, однако вознаграждение он не получил. Теперь мужчина проведет остаток жизни в заключении.

Ранее ФСБ задержала жителя Мариуполя за службу в террористическом сообществе.

