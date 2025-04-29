Торт и виски с ядом: обвиняемого в попытке отравления курсантов на Кубани осудили на 27 лет

На Кубани приговорили к 27 годам лишения свободы агента СБУ Егора Семенова, который попытался отравить 80 выпускников-летчиков с помощью торта. За массовое убийство Семенову обещали 400 тысяч рублей. Во время суда адвокат мужчины объявил о неких новых доказательствах, свидетельствующих о невиновности его подзащитного, однако публично их так и не огласил.

Южный окружной военный суд приговорил 33-летнего Егора Семенова, который пытался отравить выпускников Армавирского летного училища, к 27 годам тюремного заключения, сообщил ТАСС.

Гособвинение настаивало на пожизненном лишении свободы. Однако суд принял другое решение. Прокуратура может обжаловать приговор, как только изучит его.

Семенов родился в Мелитополе. В 2022 году он получил российское гражданство, а через год его завербовала Служба безопасности Украины. Он стал работать с украинскими спецслужбами под псевдонимом »№35». СБУ поручила Семенову убить 70 (по другим данным 80) выпускников-летчиков за 400 тысяч рублей. После выполнения задания он должен был улететь в Турцию или Египет.

«Торт вон! Бутылки вон!»

Следствие установило, что в октябре 2023 года Семенов прилетел в Армавир, где через несколько дней должны были встретиться выпускники летного училища — в том числе действующие военнослужащие, участники СВО. Осужденный купил сильнодействующее лекарство, которое добавил в алкоголь и торт, а затем отправил еду и напитки курьером в ресторан.

Группа выпускников отмечала 20-летнюю годовщину окончания училища. Kp.ru выяснил, что сначала 80 человек собрались в местном доме офицеров, а затем продолжили отмечать в ресторане «Царская охота». Они заказали банкет заранее, поэтому столы уже были накрыты к их приходу.

В конце фуршета один из официантов объявил, что некий ветеран училища прислал огромный 20-килограммовый торт с эмблемой учебного заведения и ящик с алкоголем. С кухни принесли нож, чтобы разрезать десерт. В это время отмечающие успели поблагодарить неизвестного отправителя. Однако один из присутствующих заподозрил неладное и закричал:

«Отставить! Торт вон! Бутылки вон!»

«Фонтанка» пишет, что мужчину смутил сильный запах лекарств. Он сходил к администрации ресторана и посмотрел камеры. Курьером оказался неизвестный, которого быстро вычислили благодаря связям в правоохранительных органах. Полицейские оперативно выяснили, что Семенов улетел из Армавира.

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21 октября его задержали в аэропорту Ставрополя. Сотрудники правоохранительных органов получили записи камер видеонаблюдения, установленных в магазине, где Семенов покупал алкоголь. На них отчетливо видно, что осужденный приобрел бутылки, которые затем получили выпускники, но уже с ядом внутри.

Семенов признал вину

Во время суда адвокаты заявили, что у них появились сведения, которые доказывают невиновность их подзащитного. Однако никаких подробностей публично не огласили.

Суд проходил в закрытом режиме.

При этом еще 13 января во время судебного заседания Семенов полностью признал свою вину, сообщает ТАСС:

«Да, ваша честь, вину признаю в полном объеме», — сказал подсудимый.