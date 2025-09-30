На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Прокуратура требует признать книгу Бориса Вишневского экстремистской

Книгу Вишневского «Хроники возрожденного Арканара» хотят признать экстремистской
true
true
true
close
Александр Гальперин/РИА Новости

Прокуратура подала административный иск в Санкт-Петербургский городской суд с требованием признать книгу бывшего депутата Бориса Вишневского (признан в РФ иностранным агентом) «Хроники возрожденного Арканара» экстремистским материалом. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева.

Суд принял иск к производству, а по делу назначено заседание.

Согласно заключению экспертов, в произведении Россия представлена как «фашизирующееся государство» и «империя лицемерия». В тексте содержатся высказывания о стране как о «третьем мире», а также, по мнению специалистов, признаки призывов к насильственному изменению конституционного строя и разжиганию ненависти к верующим Русской православной церкви.

Кроме того, эксперты указали, что в книге упоминается отчуждение части российских территорий. В заключении подчеркивается, что материалы объединены общей идеей — дискредитацией действующей власти.

До этого в Госдуме собрались рассмотреть инициативу по запрету на публичное размещение произведений иноагентов.

Ранее в Белоруссии запретили книги Уэлша и Томпсона.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами