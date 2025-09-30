Прокуратура требует признать книгу Бориса Вишневского экстремистской

Прокуратура подала административный иск в Санкт-Петербургский городской суд с требованием признать книгу бывшего депутата Бориса Вишневского (признан в РФ иностранным агентом) «Хроники возрожденного Арканара» экстремистским материалом. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева.

Суд принял иск к производству, а по делу назначено заседание.

Согласно заключению экспертов, в произведении Россия представлена как «фашизирующееся государство» и «империя лицемерия». В тексте содержатся высказывания о стране как о «третьем мире», а также, по мнению специалистов, признаки призывов к насильственному изменению конституционного строя и разжиганию ненависти к верующим Русской православной церкви.

Кроме того, эксперты указали, что в книге упоминается отчуждение части российских территорий. В заключении подчеркивается, что материалы объединены общей идеей — дискредитацией действующей власти.

До этого в Госдуме собрались рассмотреть инициативу по запрету на публичное размещение произведений иноагентов.

Ранее в Белоруссии запретили книги Уэлша и Томпсона.