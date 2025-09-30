На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Белоруссии запретили книги Уэлша и Томпсона

В Белоруссии запретили распространять «На игле» и «Страх и отвращение в Вегасе»
Korawat photo shoot/Shutterstock/FOTODOM

В Белоруссии запретили распространение романов Ирвина Уэлша «На игле» и Хантера Томпсона «Страх и отвращение в Лас-Вегасе». Соответствующие произведения внесли в официальный перечень запрещенных печатных изданий на сайте Министерства информации республики.

Пресс-служба ведомства сообщила, что список пополнился 32 новыми изданиями и теперь включает 173 позиции. Решение о запрете приняла Республиканская комиссия по оценке символики, атрибутики и информационной продукции. По мнению комиссии, все внесённые книги могут нанести вред национальным интересам страны.

В Мининформе также предупредили, что в случае выявления фактов распространения запрещенных изданий у распространителей может быть аннулировано свидетельство о государственной регистрации.

До этого правительство Талибана (движение внесено в список террористических организаций) изъяло из университетской программы Афганистана книги, написанные женщинами, а также запретило преподавание 18 предметов — включая те, где касаются темы о правах человека и сексуальных домогательствах.

Ранее в российской Госдуме собрались рассмотреть инициативу по запрету на публичное размещение произведений иноагентов.

