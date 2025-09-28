В Госдуме рассмотрят инициативу по запрету на публичное размещение произведений иноагентов

Инициатива о запрете на размещение произведений иноагентов внесена в Госдуму

Инициатива Государственного совета Республики Крым в установлении запрета на публичное размещение в информационном поле, использование произведений в культурной сфере, авторство или права на которые принадлежат иноагентам, внесена в Госдуму. Об этом ТАСС рассказал председатель парламента республики Владимир Константинов.

Он рассказал, что обращение о запрете было направлено в Госдуму.

В публикации отмечается, что инициативу поддержали участники 43-й конференции Южно-российской парламентской ассоциации.

В конце августа Константинов заявил, что Госсовет Крыма подготовил проект обращения в Госдуму о запрете публичного использования творчества иноагентов и недружественных к России иностранцев.

О том, что спикер парламента Крыма выступил с предложением запретить публичное использование и исполнение произведений иностранных агентов, сообщалось в конце июля. Однако в Госдуме тогда не поддержали эту идею, пояснив, что любое талантливое произведение обогащает культуру страны.

Ранее в Госдуме заявили, что россияне могут хранить книги иноагентов.