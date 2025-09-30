Певица Мария Максакова получила заочный приговор по делу об иноагенте

Пресненский районный суд Москвы заочно приговорил певицу Марию Максакову (признана в РФ иностранным агентом) к четырем годам и шести месяцам лишения свободы в колонии. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда.

Артистку признали виновной в призывах к деятельности, направленной против России, а также в неисполнении обязанностей иноагента.

Гособвинение требовало заочно приговорить певицу к пяти годам и двум месяцам лишения свободы.

В июле Максакову объявили в международный розыск. Артистку тогда обвинили в призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности России, а также в уклонении от обязанностей иноагента.

Уголовное дело против Максаковой возбудили в сентябре прошлого года после интервью украинскому телеканалу «Сейчас». В нем певица призывала граждан России спонсировать Вооруженные силы Украины, осуждала действия российских военных и начало специальной военной операции (СВО) на Украине.

Ранее Максакова пыталась в суде оспорить права своих детей на недвижимость.