Оперная певица Максакова объявлена в международный розыск

Оперная певица Мария Максакова (признана в РФ иностранным агентом) объявлена в международный розыск. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы дела, оглашенные в суде.

«Оперная певица Максакова-Игенбергс объявлена в международный уголовный розыск», — говорится в материалах дела.

Отмечается, что артистку обвиняют в призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности России, а также в уклонении обязанностей иноагента.

Уголовное дело против Максаковой возбудили в сентябре прошлого года после интервью украинскому телеканалу «Сейчас». В нем певица призывала граждан России спонсировать Вооруженные силы Украины (ВСУ), осуждала действия российских военных и начало специальной военной операции (СВО) на Украине.

В декабре артистку заочно арестовали. Ей грозит до шести лет лишения свободы.

Также Telegram-канал SHOT сообщал, что Максакова задолжала Федеральной налоговой службе (ФНС) 545,9 тыс. рублей. На данный момент артистка живет за границей. Как предположил канал, оплачивать долг по налогам она не собирается.

Ранее Максакова пыталась в суде оспорить права своих детей на недвижимость.