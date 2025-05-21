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Мария Максакова пыталась в суде оспорить права своих детей на недвижимость

Певица Максакова попыталась через суд оспорить права детей на недвижимость
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Россия 1/YouTube

Оперная певица Мария Максакова (признана в РФ иностранным агентом) пыталась в суде Москвы оспорить зарегистрированные права своих детей Ильи и Людмилы на недвижимое имущество, передает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Как уточняется, судебное разбирательство началось еще в 2024 году, но певице отказали в удовлетворении иска. Максакова дважды пыталась обжаловать решение, но суд не дал хода ее жалобе. Потом она была возвращена женщине. В 2025-м решение инстанции вступило в силу.

Отмечается, что в 2021 году дети певицы обращались в суд, чтобы добиться передачи им 260-метровой квартиры на Краснопресненской набережной, стоимость которой составляет 200 млн руб. Максакова заключила договор дарения этой недвижимости, но уклонилась от регистрации перехода права собственности, поэтому детям пришлось обратиться в суд.

Во встречном иске певица хотела признать договор дарения недействительным. Она утверждала, что он был заключен, когда она была «в состоянии алкогольного опьянения» и не понимала, что подписывает.

В сентябре 2024 года против Максаковой завели дело по статье «Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства» (часть 2 статьи 280.4 УК РФ). За интервью украинскому телеканалу «Сейчас», в котором она призывала россиян спонсировать Вооруженные силы Украины, осуждала российских солдат и начало специальной операции России на Украине, ей грозит до шести лет тюрьмы. В декабре артистку заочно арестовали.

Ранее Максакова не оплатила долги в России.

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