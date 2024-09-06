Марии Максаковой грозит до шести лет тюрьмы за интервью украинскому каналу

На бывшую солистку Мариинского театра Марию Максакову (признана в РФ иностранным агентом) завели уголовное дело в России. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Максаковой грозит до шести лет тюрьмы за интервью украинскому телеканалу «Сейчас», в котором она призывала россиян помогать Вооруженным силам Украины (ВСУ) и осудила российских солдат и начало специальной операции России на Украине.

Дело заведено по статье «Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства».

Максакова родилась в Мюнхене в 1977 году. С 2011-го по 2017-й была солисткой Мариинского театра, а также депутатом Госдумы РФ VI созыва. Последние годы живет за границей.

Накануне певицу оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента. Ей назначили наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей.

Поводом для возбуждения административного дела стали размещенные Максаковой ролики на видеохостинге YouTube, в которых нет иноагентской маркировки. До этого Пресненский суд назначил певице штраф в размере 30 тысяч рублей за аналогичное правонарушение.

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