На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Гособвинение просит более пяти лет заключения для певицы Максаковой в РФ

Прокурор просит 5 лет и 2 месяца заочно для певицы Максаковой в РФ
true
true
true
close
РИА Новости

Гособвинение требует заочно приговорить к пяти годам и двум месяцам певицу Марию Максакову (признана в РФ иностранным агентом). Об этом пишет РИА Новости.

«Прошу назначить наказание в виде пяти лет двух месяцев лишения свободы», — сказал прокурор в Пресненском суде Москвы, где рассматривается дело.

В июле Максакову объявили в международный розыск. Артистку тогда обвинили в призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности России, а также в уклонении от обязанностей иноагента.

Уголовное дело против Максаковой возбудили в сентябре прошлого года после интервью украинскому телеканалу «Сейчас». В нем певица призывала граждан России спонсировать Вооруженные силы Украины, осуждала действия российских военных и начало специальной военной операции (СВО) на Украине.

В декабре артистку заочно арестовали.

Также Telegram-канал SHOT сообщал, что Максакова задолжала Федеральной налоговой службе (ФНС) 545,9 тыс. рублей. На данный момент артистка живет за границей.

Ранее Максакова пыталась в суде оспорить права своих детей на недвижимость.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами