Гособвинение просит более пяти лет заключения для певицы Максаковой в РФ

Прокурор просит 5 лет и 2 месяца заочно для певицы Максаковой в РФ

Гособвинение требует заочно приговорить к пяти годам и двум месяцам певицу Марию Максакову (признана в РФ иностранным агентом). Об этом пишет РИА Новости.

«Прошу назначить наказание в виде пяти лет двух месяцев лишения свободы», — сказал прокурор в Пресненском суде Москвы, где рассматривается дело.

В июле Максакову объявили в международный розыск. Артистку тогда обвинили в призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности России, а также в уклонении от обязанностей иноагента.

Уголовное дело против Максаковой возбудили в сентябре прошлого года после интервью украинскому телеканалу «Сейчас». В нем певица призывала граждан России спонсировать Вооруженные силы Украины, осуждала действия российских военных и начало специальной военной операции (СВО) на Украине.

В декабре артистку заочно арестовали.

Также Telegram-канал SHOT сообщал, что Максакова задолжала Федеральной налоговой службе (ФНС) 545,9 тыс. рублей. На данный момент артистка живет за границей.

Ранее Максакова пыталась в суде оспорить права своих детей на недвижимость.