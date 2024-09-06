Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

У Максаковой нашли полумиллионный долг перед ФНС на фоне уголовного дела

SHOT: экс-солистка Мариинского театра Максакова должна ФНС 545 тыс. рублей

close
Максим Блинов/РИА «Новости»

Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова (признана в РФ иностранным агентом) должна Федеральной налоговой службе (ФНС) 545,9 тыс. рублей. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным Telegram-канала, сейчас в отношении оперной певицы ведутся два исполнительных производства одновременно на общую сумму 55 тыс. рублей. Артистка живет за границей, и, как заявляет SHOT, «агитирует оттуда донатить ВСУ». Оплачивать долг по налогам, предполагает канал, она не собирается.

Накануне стало известно, что против Максаковой возбудили уголовное дело в России. Ей грозит до шести лет тюрьмы за интервью украинскому телеканалу «Сейчас», в котором она призывала россиян помогать Вооруженным силам Украины (ВСУ) и осудила российских солдат и начало специальной операции России на Украине.

Дело возбудили по статье «Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства».

Максакова родилась в Мюнхене в 1977 году. С 2011-го по 2017-й была солисткой Мариинского театра, а также депутатом Госдумы РФ VI созыва.

Ранее в Москве отменили концерт рэпера Кишлака после жалоб.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами