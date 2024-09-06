У Максаковой нашли полумиллионный долг перед ФНС на фоне уголовного дела

Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова (признана в РФ иностранным агентом) должна Федеральной налоговой службе (ФНС) 545,9 тыс. рублей. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным Telegram-канала, сейчас в отношении оперной певицы ведутся два исполнительных производства одновременно на общую сумму 55 тыс. рублей. Артистка живет за границей, и, как заявляет SHOT, «агитирует оттуда донатить ВСУ». Оплачивать долг по налогам, предполагает канал, она не собирается.

Накануне стало известно, что против Максаковой возбудили уголовное дело в России. Ей грозит до шести лет тюрьмы за интервью украинскому телеканалу «Сейчас», в котором она призывала россиян помогать Вооруженным силам Украины (ВСУ) и осудила российских солдат и начало специальной операции России на Украине.

Дело возбудили по статье «Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства».

Максакова родилась в Мюнхене в 1977 году. С 2011-го по 2017-й была солисткой Мариинского театра, а также депутатом Госдумы РФ VI созыва.

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