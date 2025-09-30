Зеленоградского колдуна, стрелявшего в тещу, экстренно госпитализировали

В СИЗО у зеленоградского колдуна-отшельника Леонида, известного как «Император России», произошел инфаркт. Об этом сообщил Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника канала, Леонида экстренно госпитализировали без признаков жизни.

Мужчина содержится в следственном изоляторе с апреля этого года по обвинению в покушении на свою тещу, из-за которой, по его мнению, ушла его жена Влада. Колдун, недовольный исходом событий, вооружился автоматом АК-74 и стрелял в бывшую родственницу.

Отшельник ушел от общества около 40 лет назад, поселившись в хижине в зеленоградском лесу. Он утверждал, что ему более 100 лет, называл себя потомком четырех ветвей хранителей Вед и содержался за счет спиритических сеансов. Леониду грозит до 19 лет лишения свободы за покушение и незаконное хранение оружия.

В начале сентября «шамана-воина» Габышева перевели в Якутский психдиспансер. По словам правозащитницы, условия содержания «шамана» смягчились, в Якутском психдиспансере он может созваниваться с родственниками и близкими.

Ранее ритуал шаманов из Камбоджи против генерала Таиланда попал на видео.