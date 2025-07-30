Ритуал шаманов из Камбоджи против генерала Таиланда попал на видео

Маги Камбоджи провели особый ритуал, насылающий раннюю смерть на командующего вторым военным округом сухопутных войск Таиланда генерал-лейтенанта Бунсина Пхаткланга. По его командованием сражались таиландские войска во время пограничного конфликта 24-28 июля. Об этом пишет газета Bangkok Post (BP).

На предоставленных кадрах мужчины в одеждах брахманов и женщины в красном танцуют и наносят удары по фотографии таиландского командующего, произнося магические формулы и проклятия в адрес генерала. Затем несколько других шаманов по очереди совершают символические атаки на фотографию.

В ночь на 24 июля начались перестрелки между военнослужащими сухопутных войск двух государств на спорном участке. Власти Таиланда обвинили Камбоджу в разжигании конфликта, а позже ВВС страны нанесли удары по целям на ее территории. Из-за чего начался новый виток напряженности между Бангкоком и Пномпенем — в материале «Газеты.Ru».

29 июля военные Таиланда и Камбоджи договорились не размещать дополнительные войска на границе на фоне продолжающегося вооруженного конфликта.

Ранее политики Уганды обратились за помощью к ведьмам из-за предстоящих выборов.