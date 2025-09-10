«Шамана-воина» Габышева перевели в Якутский психдиспансер

Решением суда «шамана-воина» Александра Габышева перевели в учреждение общего типа – Якутский психоневрологический диспансер. Об этом РИА Новости сообщила адвокат Ольга Тимофеева.

«Александра Габышева перевели на основании решения суда на общий режим в ЯРПНД (Якутский республиканский психоневрологический диспансер — «Газета.Ru»)», — сообщила собеседница агентства.

По словам правозащитницы, условия содержания «шамана» смягчились, в Якутском психдиспансере он может созваниваться с родственниками и близкими.

В июне сообщалось, что Приморский краевой суд разрешил перевести «шамана» Александра Габышева из психиатрической больницы специализированного типа в учреждение общего типа. Таким образом, суд удовлетворил апелляцию защиты и смягчил режим его лечения.

Александр Габышев стал известен после своего пешего похода из Якутска в Москву в 2019 году, в ходе которого он заявлял о намерении «изгнать» президента Владимира Путина. «Шамана» задержали и вернули в Якутию, после чего против него возбудили несколько уголовных дел, в том числе за экстремизм и применение насилия к представителю власти.

Позже Габышева признали невменяемым и направили на принудительное лечение, сначала в Новосибирск, а затем — в Уссурийск.

