Суд вновь оштрафовал онлайн-библиотеку Mangalib за пропаганду ЛГБТ

Сайт Mangalib получил новый штраф на 8 млн рублей за ЛГБТ-контент

Таганский районный суд Москвы признал онлайн-библиотеку комиксов Mangalib виновной в публикации материалов, содержащих пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ), и назначил компании административный штраф в размере 8 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Решение касается четырех новых административных правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 6.21 КоАП РФ, каждое из которых повлекло взыскание по 2 млн рублей.

Это уже не первый штраф для платформы: в конце августа 2025 года Mangalib была наказана на 14 млн рублей за аналогичное нарушение.

Онлайн-библиотека Mangalib представляет собой русскоязычную платформу и приложение для чтения манги (японские комиксы). У компании есть Telegram-канал с 83 тыс. подписчиков и страница во «ВКонтакте», насчитывающая более 600 тыс. пользователей.

В конце августа суд Москвы признал фотохостинг Pinterest виновным в нарушении российского законодательства. Компании назначены два административных штрафа на общую сумму 10 млн рублей.

10 июня сообщалось, что московский суд оштрафовал компанию Apple на три миллиона рублей за пропаганду ЛГБТ.

Ранее суд Москвы оштрафовал Telegram на 3,5 млн рублей.