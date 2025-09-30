Суд Москвы оштрафовал Telegram на 3,5 млн рублей

Суд взыскал с Telegram 3,5 млн рублей за неудаление запрещенной информации

Таганский районный суд Москвы признал компанию Telegram Messenger Inc. виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов.

Суд назначил мессенджеру административный штраф в размере 3,5 млн рублей.

До этого Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал на 800 тысяч рублей мессенджеры SimpleX Chat и Element за нарушение требований закона. Их сочли виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 13.39 КоАП РФ («Неисполнение организатором сервиса обмена мгновенными сообщениями установленных законодательством РФ и об информации, информационных технологиях и о защите информации обязанностей).

В конце августа суд Москвы признал фотохостинг Pinterest виновным в нарушении российского законодательства. Компании назначены два административных штрафа на общую сумму 10 млн рублей.

10 июня сообщалось, что московский суд оштрафовал компанию Apple на три миллиона рублей за пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

Ранее в России оштрафовали мужчину за «ироничное украинское хрюканье» в комментариях.