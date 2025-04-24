В России начали принудительно взыскивать с Apple 12 млн рублей

В России начали взыскивать с компании Apple штраф в размере 12 млн руб. из-за отказа локализовать данные пользователей (хранить и обрабатывать их в РФ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Согласно представленной там информации, судебных приставов столичного мирового суда поставили в известность о том, что компания Apple Inc. не заплатила в установленный срок штраф, полученный за нарушение ч. 9 ст. 13.11 КоАП. С 18 апреля они начали взыскание долга. Кроме штрафа, Apple должна заплатить госпошлину на сумму в более 3 тыс. руб.

Прошлой осенью суд в Москве оштрафовал Apple на 3,6 млн руб. за неудаление запрещенной в России информации. Компанию признали виновной по ч. 2 ст. 13.41 Кодекса об административных правонарушениях («Неудаление владельцем сайта информации в случае, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством РФ»).

Ранее американец подал в суд на Apple из-за украденного iPhone.