В ГД предложили запретить авиакомпаниям требовать от стюардесс носить каблуки

Депутаты от партии «Новые люди» предложили запретить авиакомпаниям требовать от стюардесс носить обувь на каблуках. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст обращения.

Депутаты направили документ вице-премьеру РФ Виталию Савельеву.

«Считаем необходимым на нормативном уровне запретить российским авиакомпаниям вводить требования к обязательному ношению обуви на высоком каблуке для бортпроводников. Просим вас, уважаемый Виталий Геннадьевич, оценить целесообразность реализации указанной инициативы и в случае вашей поддержки поручить Министерству транспорта РФ совместно с Федеральным агентством воздушного транспорта и Министерством труда РФ провести консультации с авиакомпаниями для внесения изменений в их внутренние регламенты», — говорится в тексте обращения.

Депутаты указали на график работы стюардесс. Они по 10-12 часов проводят на ногах и при этом обязаны носить обувь на каблуке, что негативно сказывается на здоровье вен и стоп, что повышает риск развития варикозной болезни. При этом пассажиркам авиакомпании настоятельно не рекомендуют надевать обувь на каблуках во время полета.

21 августа физиотерапевт Бетани Томлинсон рассказала, почему никогда не стоит скрещивать ноги во время полета.

По ее словам, такая поза нарушает циркуляцию крови и повышает риск развития тромбоза глубоких вен . Это состояние особенно опасно, так как в венах могут образовываться сгустки крови, которые в худшем случае способны привести к эмболии легочной артерии.

Эксперт рекомендует отказаться от скрещивания ног и выбрать более нейтральные, «открытые» позы.

