Физиотерапевт рассказала, почему никогда не стоит скрещивать ноги во время полета, пишет Daily Mail.

Физиотерапевт Бетани Томлинсон предупреждает, что такая поза нарушает циркуляцию крови и повышает риск развития тромбоза глубоких вен . Это состояние особенно опасно, так как в венах могут образовываться сгустки крови, которые в худшем случае способны привести к эмболии легочной артерии.

Эксперт рекомендует отказаться от скрещивания ног и выбрать более нейтральные, «открытые» позы.

«Если под сиденьем есть подставка для ног, используйте ее — так ноги будут слегка приподняты, что улучшает кровоток», — советует Бетани.

Томлинсон также напомнила, что важно расслаблять плечи и опираться на спинку кресла, чтобы снизить нагрузку на позвоночник.

Особое внимание стоит уделить длительным перелетам. Бетани подчеркивает, что пассажирам необходимо двигаться каждые два часа: вставать, прогуливаться по салону, а также выполнять простые упражнения прямо в кресле. Среди них — круговые движения плечами, легкая растяжка шеи и «обнимания коленей», которые помогают сохранить подвижность суставов и стимулировать кровообращение.

Женщина добавила, что даже короткий перелет может стать испытанием для организма, если не соблюдать эти правила.

