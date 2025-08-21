На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Физиотерапевт рассказала, почему никогда не стоит скрещивать ноги во время полета

Daily Mail: скрещивание ног во время полета нарушает циркуляцию крови
true
true
true
close
BLACKDAY/Shutterstock/FOTODOM

Физиотерапевт рассказала, почему никогда не стоит скрещивать ноги во время полета, пишет Daily Mail.

Физиотерапевт Бетани Томлинсон предупреждает, что такая поза нарушает циркуляцию крови и повышает риск развития тромбоза глубоких вен . Это состояние особенно опасно, так как в венах могут образовываться сгустки крови, которые в худшем случае способны привести к эмболии легочной артерии.

Эксперт рекомендует отказаться от скрещивания ног и выбрать более нейтральные, «открытые» позы.

«Если под сиденьем есть подставка для ног, используйте ее — так ноги будут слегка приподняты, что улучшает кровоток», — советует Бетани.

Томлинсон также напомнила, что важно расслаблять плечи и опираться на спинку кресла, чтобы снизить нагрузку на позвоночник.

Особое внимание стоит уделить длительным перелетам. Бетани подчеркивает, что пассажирам необходимо двигаться каждые два часа: вставать, прогуливаться по салону, а также выполнять простые упражнения прямо в кресле. Среди них — круговые движения плечами, легкая растяжка шеи и «обнимания коленей», которые помогают сохранить подвижность суставов и стимулировать кровообращение.

Женщина добавила, что даже короткий перелет может стать испытанием для организма, если не соблюдать эти правила.

Ранее стюардесса рассказала, какую одежду ни в коем случае нельзя носить в самолете.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами