Стюардесса рассказала, какую одежду ни в коем случае нельзя носить в самолете

Стюардесса из США рассказала, какую одежду ни в коем случае нельзя носить в самолете, пишет Independent.

Андреа Фишбах, бортпроводница в авиакомпании American Airlines, поделилась своими рекомендациями по поводу одежды, которую стоит надеть в самолет. Стюардесса отметила, что важно выбирать наряд, который обеспечит хорошую циркуляцию крови и предотвратит образование тромбов. Это особенно актуально для людей с высоким ростом, часто летающих пассажиров и тех, кто отправляется в длительные перелеты.

По словам Фишбах, необходимо избегать одежды, которая сильно сжимает тело и может привести к спазмам, отекам и другим проблемам со здоровьем. Также она не рекомендует носить при перелете обувь с высокими каблуками или открытые сандали, так как они могут усложнить процесс эвакуации в случае экстренной ситуации.

Что касается выбора материала для одежды, Андреа предостерегает от использования легковоспламеняющихся тканей и предметов гардероба с бахромой, так как они могут представлять опасность, если на борту начнется пожар. Закрытая же одежда с длинными рукавами и брюки помогут защитить кожу от возможных повреждений при спуске по аварийному трапу.

Также бортпроводница акцентирует внимание на том, что аксессуары и украшения с металлическими элементами могут вызвать проблемы при прохождении досмотра в аэропорту. Поэтому она рекомендует снимать такие предметы перед поездкой и хранить их в безопасном месте.

Ранее пассажирка обвинила стюардессу в нападении на нее с тележкой для напитков.