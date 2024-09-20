Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стюардесса рассказала, какую одежду ни в коем случае нельзя носить в самолете

Independent: стюардесса рассказала, что не стоит носить обтягивающую одежду в самолете

close
Heliopixel/Shutterstock/FOTODOM

Стюардесса из США рассказала, какую одежду ни в коем случае нельзя носить в самолете, пишет Independent.

Андреа Фишбах, бортпроводница в авиакомпании American Airlines, поделилась своими рекомендациями по поводу одежды, которую стоит надеть в самолет. Стюардесса отметила, что важно выбирать наряд, который обеспечит хорошую циркуляцию крови и предотвратит образование тромбов. Это особенно актуально для людей с высоким ростом, часто летающих пассажиров и тех, кто отправляется в длительные перелеты.

По словам Фишбах, необходимо избегать одежды, которая сильно сжимает тело и может привести к спазмам, отекам и другим проблемам со здоровьем. Также она не рекомендует носить при перелете обувь с высокими каблуками или открытые сандали, так как они могут усложнить процесс эвакуации в случае экстренной ситуации.

Что касается выбора материала для одежды, Андреа предостерегает от использования легковоспламеняющихся тканей и предметов гардероба с бахромой, так как они могут представлять опасность, если на борту начнется пожар. Закрытая же одежда с длинными рукавами и брюки помогут защитить кожу от возможных повреждений при спуске по аварийному трапу.

Также бортпроводница акцентирует внимание на том, что аксессуары и украшения с металлическими элементами могут вызвать проблемы при прохождении досмотра в аэропорту. Поэтому она рекомендует снимать такие предметы перед поездкой и хранить их в безопасном месте.

Ранее пассажирка обвинила стюардессу в нападении на нее с тележкой для напитков.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами