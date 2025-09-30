На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно о полном разрушении Марьинки в ДНР

ТАСС: город Марьинка в ДНР полностью разрушен ВСУ
true
true
true
close
Alexander Ermochenko/Reuters

Город Марьинка в ДНР полностью разрушен Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом ТАСС рассказала единственная жительница населенного пункта Галина.

По словам женщины, город можно восстановить, если только построить заново.

«Вряд ли его восстановят. Не то чтобы смысла нет, тут нужно грейдеры затянуть, снести все под ноль и ставить просто многоквартирный комплекс», — сказала она.

По мнению Галины, это является необходимостью, поскольку очень многие люди остались без жилья.

25 декабря 2023 года российские военнослужащие полностью взяли Марьинку под контроль. За город велись тяжелые бои, украинская армия сделала из него укрепленный опорный пункт. Освобождение населенного пункта снизило возможности украинских войск по обороне и дало российской армии дополнительные возможности на этом направлении. ВС РФ после взятия Марьинки существенно отодвинули артиллерию ВСУ от Донецка.

23 сентября глава ЛНР Леонид Пасечник сказал президенту России Владимиру Путину, что город Попасная разрушен на 96%.

Ранее сообщалось, что Китай планирует инвестировать в экономику ЛНР.

