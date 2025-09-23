Пасечник сравнил разрушенный в ЛНР город с Мариуполем

Глава ЛНР Пасечник сказал Путину, что город Попасная разрушен на 96%

Глава ЛНР Леонид Пасечник сказал президенту России Владимиру Путину, что город Попасная в результате боев оказался разрушен сильнее, чем Мариуполь. Его слова приводит РИА Новости.

«Попасная, к примеру, разбита, я так думаю, посерьезней, нежели Мариуполь. Там где-то 96% всего разбито, больше. Сколько ездил, я там целого дома не видел ни одного, просто ни одного», — заявил он.

Как рассказал Пасечник, сейчас активные восстановительные работы ведутся в северодонецкой агломерации, где уже восстановлено более 800 объектов, это в том числе многоквартирных дома и социальных объектов — школ, детских садов, больниц и т.д.

«Те ребята, которые освобождали Северодонецк в 2022 году, сегодня приезжают туда, они город просто не узнают. <..> Восстановлены школы — очень красивые школы, восстановлены дороги», — рассказал он.

Также Пасечник доложил российскому лидеру о работах в сфере водообеспечения населения, рекультивации шахт и терриконов. Кроме того, глава ЛНР рассказал о развитии проектов, направленных на поддержку участников специальной военной операции, в частности об инициативе «Герои Луганщины».

При этом, по словам Пасечника, обстановка на территории ЛНР остается сложной и напряженной.

