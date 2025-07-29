Китай планирует инвестировать в экономику Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Леонид Пасечник по итогам встречи с представителями КНР.

Он рассказал, что ЛНР с рабочим визитом посетила делегация Китая во главе с владельцем крупного бизнеса Ли Чжиюанем. В ходе этой встречи были определены приоритетные направления сотрудничества. В частности, при поддержке КНР в республике будут созданы новые рабочие места, увеличатся поступления налогов в бюджет, а также будет модернизирован отечественный бизнес.

По итогам встречи первый зампред правительства ЛНР Юрий Говтвин подписал меморандум с представителями китайской делегации. Это соглашение, как указал Пасечник, выводит регион на международный уровень и будет способствовать оперативному взаимодействию при реализации инвестпроектов

«Сейчас отношения двух стран находятся на беспрецедентно высоком уровне и продолжают развиваться», — отметил глава ЛНР.

30 июня Леонид Пасечник сообщил, что территория ЛНР полностью освобождена от украинских военных.

Ранее журналист заявил о мести Киева из-за взятия под контроль территории ЛНР.