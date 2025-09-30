В Нижневартовске 41 нелегала депортируют после рейда полиции

Полицейские Нижневартовска провели рейд, во время которого выявили десятки нелегальных мигрантов. Об этом сообщает управление МВД по региону.
Сотрудники ведомства проверили местные стройки, помещения для торговли и другие локации, где работают и проживают иностранцы.
«В ходе работы сотрудниками полиции было принято 41 решение об административном выдворении за пределы РФ», – сообщается в публикации.
Всех их направят в центр временного содержания в Сургуте.
Еще 36 протоколов составили в отношении других нарушителей правил въезда в Россию. Помимо этого, обнаружили пять нарушений, связанных с устройством мигрантов на работу.
По данным «Ведомостей», в 2025 году приставы выдворили из РФ около 35 тысяч иностранцев, нарушавших миграционное законодательство и лиц без гражданства. Это на 20 тысяч человек меньше, чем в аналогичный период в 2024 году.
Ранее в Приамурье почти 30 мигрантов депортировали после незаконной добычи 17 кг золота.