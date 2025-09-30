На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Нижневартовске 41 нелегала депортируют после рейда полиции

В Нижневартовске после рейда из РФ выдворят 41 нелегала
true
true
true
close
УМВД России по Ханты-Мансийскому АО - Югре/VK

Полицейские Нижневартовска провели рейд, во время которого выявили десятки нелегальных мигрантов. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Сотрудники ведомства проверили местные стройки, помещения для торговли и другие локации, где работают и проживают иностранцы.

«В ходе работы сотрудниками полиции было принято 41 решение об административном выдворении за пределы РФ», – сообщается в публикации.

Всех их направят в центр временного содержания в Сургуте.

Еще 36 протоколов составили в отношении других нарушителей правил въезда в Россию. Помимо этого, обнаружили пять нарушений, связанных с устройством мигрантов на работу.

По данным «Ведомостей», в 2025 году приставы выдворили из РФ около 35 тысяч иностранцев, нарушавших миграционное законодательство и лиц без гражданства. Это на 20 тысяч человек меньше, чем в аналогичный период в 2024 году.

Ранее в Приамурье почти 30 мигрантов депортировали после незаконной добычи 17 кг золота.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами