В Приамурье почти 30 мигрантов депортировали после незаконной добычи 17 кг золота

В Приамурье 27 мигрантов задержали с почти 17 кг золота

В Амурской области иностранцев подозревают в незаконной добыче золота. Об этом сообщает управление МВД по региону.

По версии сотрудников правоохранительных органов, иностранцев приглашали как высококвалифицированных сотрудников в компании, которые базировались в Забайкальском крае. На деле специалисты занимались незаконной добычей золота в прииске на территории Амурской области, на берегу реки Бысса.

Всего полицейские задержали 27 мигрантов, все они из одной страны. У иностранцев изъяли около 17 кг золота.

«Правонарушителям назначено наказание в виде административных штрафов с принудительным выдворением за пределы России», – сообщается в публикации.

Всех иностранцев направили в центр временного содержания. Из них 19 уже отправились на Родину, еще семь человек также скоро выдворят. Одного мужчину отправили под стражу.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о незаконном обороте драгоценных металлов.

